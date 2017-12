Proměna obývacího pokoje do vánočního stylu během 5 minut. To musíte vidět

Pro domácnosti s dětmi a zvířecími mazlíčky

Napínací potah je skvělým řešením nejen pro změnu interiéru. Pokud to na vaší sedačce žije a máte v domácnosti děti, kočky nebo psy, vyřeší potahy i ochranu sedačky před skvrnami od jídla, od pití, před kočičími drápky a samozřejmě před chlupy. V případě znečištění jde potah jednoduše sundat a dát vyprat do pračky. Je to opravdu viditelná změna, ale tajemství budete znát jen vy. Návštěvy se budou divit, co se stalo s vaší původní sedací soupravou nebo křeslem.