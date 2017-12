Tohle nikdo nečekal! Kazma se za faux pas na Slavíkovi omluvil Michalu Davidovi

Kazma se omluvil Davidovi. Super.cz

"Michal David to nevěděl, nevěděl to nikdo. Poté, co skončím tento rozhovor, plánuju se mu omluvit," řekl Super.cz Kazma. "Mám taky nějaký morální zásady," dodala internetová hvězda.

Kazma již pečlivě připravuje další One Man Show na televizi Stream. Kdy a co se stane, ale prozradit nechce. "Kdybych ti to řekl, tak tě musím nechat zabít," směje se. "Stojí to velký prachy, nechci to za vraždu vyhazovat, nemůžu to říct," řekl Kazma na Českém slavíkovi.

"Jsem rád, že jsem dostal od pořadatelů důvěru, kterou mi dali, a to je důležitý. Bylo to mé první televizní vystoupení, celou tu dobu jsem to chtěl. Ty roky. Být tady mezi těmito lidmi. Jsem šťastný, přešťastný," uzavřel ironicky. ■