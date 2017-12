Vyzývavá bisexuální herečka to pořádně rozjela: Takhle fanouškům ukazovala vnady a divočela na večírku

Divoký týden hollywoodské rebelky Foto: Super.cz/Profimedia

Že by to přehnala s pitím? Ačkoliv „přehnala“ není asi úplně to správné slovo. Podle fotek se totiž zdá, že když americká herečka a bývalá dětská hvězda Disneyho studií Bella Thorne (20) opouštěla s úsměvem od ucha k uchu restauraci v Beverly Hills, byla ve skvělé náladě. A tu jí nezkazil ani fakt, že ji museli při chůzi k připravenému autu podpírat její dvě kamarádky, z nichž jedna byla známá americká modelka, která také žije v Los Angeles, Kyra Santoro.