Kapela Mirai natočila klip, který mrazivě koresponduje se skutečností. Věnovala jej tragicky zesnulé manželce bubeníka

Mirai - Anděl

Píseň členové kapely věnovali tragicky zesnulé manželce bubeníka Šimona Bílého Denise, která v září zemřela pod koly auta. Motiv nehody se objevuje také v klipu.

„Anděl je pro nás nejintimnější skladbou z desky (Konnichiwa - pozn.). Obsahově je to trochu úvaha o pomíjivosti života, která až mrazivě koresponduje s tím, čím jsme se museli v životě poprat. Touto skladbou bychom rádi vyjádřili pokoru a vděk,“ okomentoval autor a lídr Mirai Navrátil, který na skladbě spolupracoval s celou kapelou a producentem Martinem Ledvinou.

Natáčení videoklipu pod taktovkou Ondřeje Urbance (jenž stojí i za klipy Divadlo a Pojď, zapomenem, probíhalo ve Frýdku-Místku od západu slunce do svítání. Pro kapelu to byla první zkušenost s nočním natáčením. „Bylo to jedno z nejnáročnějších natáčení, ať už po realizační nebo po kreativní stránce. Jelikož se jednalo o citlivé téma, klip byl pro kapelu jistou formou rozloučení se zesnulou ženou bubeníka Šimona Bílého, chtěli jsme pojmout námět vkusně a bez patosu, což se nám, doufám, povedlo,“ uvedl Urbanec.

„Snad se Denči bude tam nahoře líbit. Dělali jsme, co bylo v našich silách!“ dodala kapela na svém Facebooku. ■