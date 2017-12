Bučková je před Vánocemi slaměnou vdovou! Její milý Jakub Vágner ji opustil kvůli rybám

Eliška Bučková Super.cz

Občas jí prý vyhovuje samota. "Jsem ráda, když mám čas sama pro sebe, vyrábím vánoční dekorace, balím dárky. Připravuji se na Vánoce a užívám si tu atmosféru," vysvětlila na udílení cen Český slavík, kam dorazila s Jakubovou sestrou.

Jak dlouho Elišce trvala příprava? "Kvůli šatům jsem zavolala návrháři Jakubovi Ponerovi před třemi dny. Vyndal asi desatery šaty, tyhle mě zaujaly hned a bylo jasno," prozrazuje Eliška, která je vždy dokonale nalíčená a učesaná.

"Make-up jsem si dělala ráno a dotunila jsem to dvacet minut před odchodem. Vlasy to samé. Dohromady to trvalo, řekla bych, tak hoďku a půl," dodala. ■