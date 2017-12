Eva Perkausová předvedla své vnady bez podprsenky! Takhle odvážné šaty neměla roky

Eva Perkausová Super.cz

Moderátorka Eva Perkausová (23) se na udílení cen Českého slavíka objevila v šatech, které zvýrazňovaly její přednosti. Oblékla róbu bez podprsenky a dala na odiv své bujné vnady. "Předpokládám, že se mi každý bude dívat do očí," řekla Super.cz s úsměvem.

Šaty jí připravil návrhář Jakub Poner. "Nechala jsem mu úplně volnou ruku a ujal se toho naprosto skvěle," upřesňuje Eva. Přeci jenom měla trošku obavu, aby nic nevykouklo. "Cítím se trošku nervózně, ale hlídám si to, je to dobře pojištěné. Podlepené to sice není, ale jsou ušité tak, aby bylo vše tam, kde má být," vysvětluje.

Evě dělala doprovod její kolegyně z Top Staru. Přítele opět nechala doma. "Já myslím, že to si pár let opravdu budete muset počkat, než ho někam vezmu," dodala s úsměvem sexy moderátorka. ■