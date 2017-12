Krásná zpěvačka s vyhlášenými ňadry si už zase hrála na modelku: V plavkách nechala vyniknout pevný sexy zadeček

Rita Ora Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Fanoušci se rádi pokochají pohledem na její sexy tělíčko, kterým se tato rodačka z Kosova velmi ráda chlubí. Naposledy se nechala zvěčnit v jednodílných plavkách, které dokonale obepínaly její postavičku.

Pořádně vykrojené plavky daly vyniknout především zpěvaččinu pevnému zadečku. Ten dostal tentokrát přednost před výstavním poprsím, jež Rita odhaluje snad ještě častěji. Možná by se půvabná zpěvačka měla konečně věnovat také hudbě.

Prozatím vydala jen jedno album, a to už v roce 2012. Další nahrávky by se měli fanoušci dočkat v příštím roce. Jisté je jen to, že se na ní neobjeví materiál, který nahrála se svým bývalým přítelem Calvinem Harrisem.

Když už vydání desky neustále odkládá, aspoň se uplatňuje jako moderátorka. Nedávno moderovala MTV European Music Awards a během slavnostního večera vystřídala 13 outfitů. Rita Ora zkrátka není žádná minimalistka. ■