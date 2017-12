Opět vychází nejskandálnější český erotický román: Zfilmování se ale jeho autorka bojí

Sylva Lauerová Super.cz

Spisovatelka Sylva Lauerová už se chtěla trochu distancovat od svojí rané tvorby a nálepky autorky erotických románů. Ale prostě to nejde. Zájem o její prvotinu Hračka je pořád tak velký, že vychází už třetí vydání.

"Nejméně pět let jsem bojovala za to, že nechci být označována jako spisovatelka erotických románů, ale distributoři hodně tlačili, že chtějí Hračku na předvánoční trh, takže jsme po dvou vydáních museli udělat třetí. Ale slibuji, že už naposledy, přestože se tak dobře prodává," řekla nám Sylva.

Vydání je upravené, proto nás zajímalo, co Sylva upravovala. Nepřijdou čtenáři o erotické scény? "To se nemusíte bát. Jen jsem s korektorem trochu ladila text a upravovala pasáže, kde se hrdinka jeví příliš pubertální a dlouze obdivuje krásu milovaného muže. Všechny sexuální scény zůstaly v plné podobě, jaké byly v té prvotní Hračce, která byla tak milovaná a nenáviděná," ubezpečila nás.

"Původně jsem přemýšlela o tom, že bych Hračku úplně přepsala, ale dneska už píšu úplně jinak a nebylo by to ono. A to bych svým čtenářkám nemohla udělat," doplnila.

Kdysi se mluvilo o tom, že se jednalo i o zfilmování Hračky. "Oslovil mne jeden producent, ale trošku se bojím. Nevidím ve scénáři jediné místo, kdy by byly elegantním způsobem ztvárněny právě ty sexuální scény, které jsou tam místy velmi otevřené. Opravdu bych nerada sklouzla do této primitivní polohy. Tak jsem to zatím pozastavila," vysvětlila Lauerová. ■