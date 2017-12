Důvody, proč se jmenují zrovna Mirai: Tajemství jména kapely, která si ze Slavíka odnesla nejvíce cen

Mirai Navrátil Super.cz

"Sám to nechápu," svěřil nám Mirai Navrátil, lídr kapely, který má netradiční jméno díky japonské mamince. "Ocenění nám určitě pomůže v tom, že se dostaneme k nějakému dalšímu okruhu lidí. Ale stejně to bude na nás, jestli složíme další hitovky," dodal Mirai, který skládá většinu songů, ale na jejich konečné podobě se podílí i zbytek kapely.

Vysvětlil nám také, proč se kapela jmenuje po něm. "Původně to vymyslel Šimon (bubeník Šimon Bílý), ale pak se mu to už nelíbilo. Rok jsme hledali název. Ale pak přišel Majkl s tím, že byl u kartářky, a ta to rozhodla," upřesnil, jak se jméno vyvíjelo. "Mirai znamená budoucnost, když to přeložíme, a to už něco znamená, ne?" smál se baskytarista Michal Stulík. ■