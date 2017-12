Kabát chce vrátit Slavíka: Spravedlivé rozhořčení, nebo hysterie?

Skupina Kabát Michaela Feuereislová

„Kabát nemá jiné řešení než Slavíka vrátit pořádající agentuře Musica Bohemica. Ta má teď prostor a čas na to, aby vysvětlila všem, kolik hlasů kdo dostal, kolik jich bylo odečteno a proč. Vysvětlení, které jsme od agentury dostali v úterý odpoledne, pro nás není dostačující. Až se věci vyjasní a bude jasně řečeno, kolik bodů Ortel dostal a kolik mu jich bylo odečteno, rádi uslyšíme jméno skutečného vítěze,” řekl manažer kapely Havlíček.

„Z celé situace samozřejmě nemáme žádnou radost. Na jednu stranu kapelu Kabát chápeme. Ale sejdeme se a zkusíme se o tom bavit,“ prozradil Super.cz večer pořadatel Jaroslav Těšínský.

Kdo ví, jestli jeho agentura možná jen trošku špatně napoprvé nevysvětlila, proč sáhla Ortelu na hlasy. Sociální sítě se ve velkém bouří, a to i ti lidé, co kontroverzní kapele Tomáše Hnídka nefandí, protože získali pocit, že je to kvůli pouhému zveřejnění výzvy k hlasování.

To je ale podle pořadatelů Slavíka špatně pochopené.

„Výzva: pokud nás máte rádi, pošlete nám hlas, je přípustná. Pokud však s využitím sociálních sítí dojde k organizovanému hlasování a přesáhne to určitou mez, má organizátor podle předem známých pravidel právo zasáhnout,“ tvrdí Musica Bohemica.

„Porušení pravidel organizátor spatřuje v široce sdíleném profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem, kde jsou konkrétní výzvy, co se týká organizace takové akce, včetně výzvy, aby jednotlivci hlasovali z více mobilů, nebo koho nemají dávat na druhou a třetí pozici. Podle údajů na tomto profilu bylo takto osloveno více než 50 000 adresátů,“ přidávají pořadatelé s tím, že chtějí, aby anketa dál byla pomyslným soubojem samostatných fanoušků a ne fanklubů interpretů.

Kdyby takovou výzvu sdílela přímo kapela Ortel, byla by z hlasování vyřazena. Protože je ale zakladatel profilu vyzývajícího k hlasování neznámý, zasáhl organizátor Slavíka tak, že Ortelu přiznal hlasy z loňska, takže skončil druhý. Ani hlavnímu sponzorovi soutěže se to ale nelíbí.

Uvidíme, jak celá situace ještě nakonec dopadne. ■