Když mají modelky pré: Dcera herce Baldwina sezvala kámošky na jachtu. Dress codem byly bikiny

Bella Hadid Profimedia.cz

Posledních pár měsíců dřely, aby na přehlídce Victoria´s Secret předvedly to nejlepší, tak si teď dopřávají volno. Když modelka Hailey Baldwin, dcera herce Stephena Baldwina a designérky Kennye Baldwin, pozvala své kamarádky včetně dvou andílků VS Belly Hadid (21) a Kendall Jenner (22) na víkendovou oslavu svých jednadvacátých narozenin na Bahamy, děvčata neodmítla. Díky zveřejněným fotkám mají fanoušci možnost vidět, jak to vypadalo.