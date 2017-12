Nová oběť podvodníků: Po Erbové udělali kurtizánu z další známé české ženy!

Dominika Myslivcová Foto: Instagram D. Myslivcové

Na seznamkách pro pány, kteří si patrně sami neumějí najít partnerku, a tak raději vyhledávají ty koupené, se objevila domnělá Dominika Myslivcová (23) nahoře bez s nabídkou splnění všemožných fantazií.

„Samozřejmě rozhodně nejde o mě. Někdo si našel fotky nějaké holky, která je mi trochu podobná. Má prý jít o nějakou Playmate. Schválně jí rozmazali obličej a dali to na erotické stránky. Někdo to začal šířit po lidech i médiích s tím, že jde o mě a že když si zavolají na číslo u inzerátů, že se domluví přímo se mnou. To je naprostá hloupost. Žádný escort nedělám a nikdy jsem nedělala,“ řekla Super.cz rozčarovaná blogerka.

„Někdo by to možná zahodil, ale já se rozhodla bránit. Mám hodně malých fanynek, a tak je spojování mé osoby s erotikou za úplatu nepřijatelné. Je to přes čáru, takže jsem podala trestní oznámení a oslovila jsem právníky, ti se tím zabývají. Když se najde pachatel, určitě podáme i žalobu,“ tvrdí rázně Myslivcová.

Dokonce se už objevila i česká videa, v nichž se lidé Dominice kvůli její údajné kariéře placeného sexu vysmívají. A to dost drsně. „Docela se jim divím. Sama vím, že se na zhlédnutích videí v českých podmínkách zase tak moc nevydělává, tak mě překvapuje, že se kvůli tomu rozhodli dostat do takových problémů. Nerozumím tomu, ale když jim to stojí za to…“ dodala Dominika, která zakročila i proti těmto lidem. ■