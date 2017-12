Od dob působení v Rodinných poutech se nezměnil. Tomáš Krejčíř se k herectví už nejspíš nevrátí. Proč?

Takto dnes vypadá představitel Adama Rubeše ze seriálu Rodinná pouta. Super.cz

Jistě ho máte ještě v živé paměti jako moderátora na Nově nebo jako herce ze seriálů Rodinná pouta či Ordinace v růžové zahradě. Tomáš Krejčíř už ale řadu let není součástí šoubyznysu a se svou ženou, lékařkou Petrou, se věnuje rodinnému podnikání.

Světla ramp mu zjevně nechybí. „Na nějaké stýskání nemám čas,” svěřil se nám Krejčíř na přehlídce Beaty Rajské. Herecké umění ho ale v určité míře neopouští ani v businessu. „Realizuji se, máme sto zaměstnanců. Stále vlastně musím něco hrát. Člověk stále hraje nějaké role. V mém publiku sice ještě není dvě stě padesát diváků jako v divadle, ale třeba jich jednou tolik bude,” říká s nadsázkou Krejčíř, který si zatím nedovede představit, že by se vrátil k herecké profesi. „Možná si někdy pro radost něco zahraju s lidma, kteří jsou mi blízcí. Dvacet let jsem byl v šoubyznysu a myslím, že je to povolání pro mladší ročníky.”

Nezávidí mu bývalí herečtí kolegové úspěch? „Moji bývalí kolegové vědí, že podnikání je pakárna a v jistém smyslu hrdinský způsob obživy. Člověk je někdy v práci až dvacet hodin denně, což ti herci mají poněkud volnější a hezčí. Úspěch je vždycky něčím podložený, buď potem, krví a prací nebo nějakými kličkami mezi zákony nebo jiným způsobem, ale vždycky je to zaplacený,” říká Tomáš Krejčíř. ■