Vejdou se její vnady do starých kostýmů? Tereza Mátlová bude muset kvůli Fantomovi opery držet drsnou dietu

Tereza Mátlová Super.cz

Také zpěvačka Tereza Mátlová (42) by se ráda vrátila do muzikálu Fantom opery, který produkuje její partner František Janeček (73). Protekci však nemá. Stejně jako ostatní zpěváci musela projít konkurzem a nyní budou protagonisty schvalovat majitelé licence v Londýně.

"Jsem se sebou docela spokojená, mám z konkurzu dobrý pocit, i když už to budou dva roky, co jsem Carlottu nezpívala. Je fakt, že ty obtížnější věci se mi pamatují dobře, ale budu muset cvičit s klavírem," přiznala, že úplně celou roli si nepamatuje. "Určitě jsem ale zpívala lépe než na prvním konkurzu, protože jsou za mnou roky zkušeností, co jsem ji zpívala na pódiu," míní.

Tereza vypadá spokojeně, zdálo se nám, že se v určitých partiích poněkud zaoblila. Vyjádřili jsme tedy obavy, zda se ještě vejde do svých předchozích kostýmů. "No, to nevím. Mám teď tolik práce, že nemám ani čas sportovat. Ale je to až v září, tak z toho nemám nervy. To půjde samo," neobává se drsné diety Tereza. ■