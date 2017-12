Už to není děvčátko: Natálie Grossová se začala líčit a je z ní slečna. Takhle jí to slušelo na konkurzu na Fantoma opery

Natálie Grossová Super.cz

Z hlavní ženské role v muzikálu Ples upírů se Natálie Grossová (15) na konkurzu na další muzikál Fantom opery nepustila do obtížné postavy Christine, ale pouze do vedlejší postavy, baletky Meg. Sebekriticky přiznala, že by nezvládla velmi obtížné operní party.