Ze 47 kilo přibrala na 66: Těhotná Tereza Vágnerová v 8. měsíci zkoušela štěstí na konkurzu na Fantoma opery

Tereza Vágnerová Super.cz

Sice je v 8. měsíci těhotenství, ale přesto zkoušela štěstí na konkurzu na nové uvedení muzikálu Fantom opery. Tereza Vágnerová by ráda opět hrála roli přítelkyně hlavní hrdinky Christine, baletku Meg. "Fantom opery se začne hrát příští rok v září, to už bude malé tři čtvrtě roku, tak věřím, že to zvládnu," řekla Super.cz.