Přestala pít slavnou přeslazenou limču a 70 kilogramů bylo dole: Takhle báječně dnes máma dvou dětí vypadá!

Sarah Croxall (33) z Velké Británie Profimedia.cz

Tím, že se vzdala svých tradičních pěti plechovek denně, své tělo "ošidila" o 1,5 kila cukru týdně. „Moje děti jsou pro mne tak důležité, ale nemohla jsem toho s nimi moc dělat. A že si s nimi nemůžu hrát, mi doslova lámalo srdce,“ říká Sarah. V té době ale už navíc trpěla tak vysokým tlakem, že ji trápily silné bolesti hlavy a hrozilo, že dostane mrtvici.

Impulzem pro to, aby nasadila dietu, byl trapas, který se jí přihodil v roce 2012 v jednom zábavním parku, kde se nevešla do sedačky na horské dráze. Tehdy si výsměch ostatních návštěvníků vryla tak hluboko do hlavy, že se rozhodla zabojovat: „Bylo to strašné a trapné. V tom okamžiku jsem se rozhodla, že s tím něco udělám,“ vzpomíná.

„Jak roky běžely, byla jsem větší a větší,“ vzpomíná Sarah. Opatrovnice z Velké Británie si neodříkala ani v jiných potravinách (pověstné byly její vydatné snídaně, třeba tousty s masovou směsí), ale colový nápoj si nedokázala odepřít posledních dvacet let nikdy.

Když s nejradikálnější změnou svého života začala naplno, psal se březen 2013. A své cílové váhy 67 kilo dosáhla letos v červnu. „Život se vám změní o sto procent. A hlavně když se dnes s někým bavím, nestrachuji se, že mě v duchu za tu moji tloušťku odsuzuje,“ uzavírá Britka svůj příběh s dobrým koncem. ■