Kvůli výbuchu sopky zůstane česká topmodelka na Bali nejspíš i přes Vánoce. Náladu si ale Stráská zkazit nenechá

Po přírodní katastrofě ani památky. Foto: Instagram Z. Stráské

Měla to být pohodová dovolená, na které si Zuzana Stráská užije společný čas v exotice se svou maminkou. Po několika dnech strávených na indonéském ostrově Bali se ale česká topmodelka začala strachovat z informací o výbuchu vulkánu Agung.

Místní úřady sice vyhlásily nejvyšší možný stupeň varování a evakuují lidi žijící v okruhu do deseti kilometrů od sopky, česká modelka je ale naštěstí mimo ohrožení. „Momentálně jsme dorazily na jih ostrova. Sopka je sto kilometrů od nás, takže nás nemůže ohrozit,” uklidnila nás Zuzka.

Pravdou ale je, že vzhledem k omezení letového provozu bude mít kráska s maminkou nejspíš komplikovaný návrat. „Kvůli sopečnému prachu nemohou letadla létat, proto jsou zastaveny veškeré lety a letiště zavřené. Zatím nikdo neví do kdy. Potrvá to do té doby, než se Agung uklidní. Takže tady možná zůstaneme i na Vánoce,” smále se modelka z agentury Elite Prague.

Stráská se i tak snaží s maminkou užívat krás ostrova. „Nijak nás situace neovlivňuje a ‘zenujeme’ dál. Na Bali jsem poprvé a úplně jsem si jej zamilovala - jóga, zdravé jídlo, neskutečná příroda, spirituální kultura a klid,” dodává nadšeně Zuzana Stráská. ■