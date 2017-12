Chlípný milovník zvířátek? Ladislav Županič se coby hajný pořádně vyřádil!

Ladislav Županič Foto: reprofoto: Stream.cz/Krmelec u Muflona

Ve svém životě hrál už ledacos, ale v takhle zvláštním seriálu opravdu ne. A to má za sebou i Arabelu! Řeč je o herci Ladislavu Županičovi, který se v novém seriálu Stream.cz stal zoofilním hajným!

Hned v prvním díle Krmelce u Muflona, který je už online, totiž představuje pána lesa, s nímž Laň zahýbá Jelenovi (Milan Šteindler). Seriál, ve kterém „vychlastaná“ zvířátka řeší osobní, ale i politické trable v jedné putyce, ho dostal.

„Hrálo se mi výborně. S Milanem Šteindlerem se už známe léta, tak jsem byl rád, že si na mě vzpomněl. Celá ta parta byla skvělá. Natáčení odsýpalo, měl jsem radost, že jsem si se všemi těmi kluky mohl zahrát,“ řekl Super.cz Županič.

V první díle je rovnou z lesa odejit za perverznosti se zvířecí samičkou. „Kdyby se později točily další díly, v nichž bych hrál, udělalo by mi to radost. Ale končí to otevřeně, tak uvidíme,“ dodal herec.

V hlavních rolích se objevuje Pavel Liška jako ulhaný a nevtipný Zajíc, zlý bankéř z reklamy Tomáš Jeřábek coby Medvěd a mufloní výčepák Pavel Šimčík. ■