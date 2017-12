Vnadná Kim Kardashian nabízí svoji kosmetiku. Pro kampaň se neváhala svléknout

Kim Kardashian zapojila do propagace výrobků vlastní kosmetiky své nahé tělo. Profimedia.cz

Jednu takovou na nový produkt vlastní značky rozjela i v USA televizní hvězda č.1, vnadná Kim Kardashian (37). Ta platí doslova za ikonu moderního make-upu a se 104 milióny sledujících by musela být zcela šílená, aby Instagram pro propagaci své vlastní kosmetické řady nevyužívala.

I kdyby Kim tolik neoplývala svým půvabem, ještě by nebylo tak zle. Úspěšně prodávat kosmetiku by asi mohla dál, protože má velmi blízko k aktuálně nejlépe placené modelce světa, Kendall Jenner (22). Ta by jistě mohla naskočit na místo Kim jako tvář kampaně a ještě by jí z protekce udělala cenu. Ty dvě jsou totiž sestry.

Dva aktuální příspěvky předvánoční kampaně Kiminy značky KKWBeauty můžete vidět i v naší galerii. ■