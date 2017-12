Milan Šteindler v nejbláznivější roli svého života: Nasadili mu parohy pomyslně i doslova!

Milan Šteindler Foto: Stream.cz/Krmelec u Muflona

Herec a režisér Milan Šteindler se stal Jelenem, kterému nasadili parohy! A to v obou významech slova! Stalo se tak v novém seriálu Stream.cz Krmelec u Muflona , v němž hraje podváděného Jelena.

Seriál ukazuje v prostředí zvířecího pajzlu různé bajky a nechybí v něm třeba Pavel Liška (Zajíc) nebo zlý bankéř z reklamy Tomáš Jeřábek coby Medvěd.

Hned v prvním díle si Šteindler střihl roli podváděného Jelena, takže došlo i na vtípek s parohy.

„Při přípravách natáčení jsme se scházeli v bistru U veselé kozy na Smíchově, kde se pak seriál i natáčel. Je to nejmenší bistro, bufet, stánek - dekorace, ve které jsem kdy točil. Když se tam měl vejít rozložitý Muflon s rohy a Jelen s parohy a Zajíc i s ušima, tak nás tam bylo opravdu plno. A co teprve když tam přišel Tchoř, to bylo i dusno,“ řekl k natáčení Milan Šteindler, který asi nejsvéráznější dílko ze všech internetových seriálů také režíroval. ■