Co má společného s hvězdou Tankového praporu? Lucie Vondráčková se ochotně zvěčnila s četařkou Babinčákovou (51)

Martina Adamcová a Lucie Vondráčková na Českém slavíkovi Michaela Feuereislová

Adamcová se odstěhovala do kanadského Montrealu a do Česka se vrací jen za rodinou. Dobu, kdy se tato blondýna objevovala na televizních obrazovkách, už dávno zavál čas, ale ve filmovém průmyslu nadále zůstala.

A právě v Kanadě se herečka, jež moderovala i populární Hry bez hranic, seznámila s Lucií Vondráčkovou (37). Adamcová v Kanadě působí jako režisérka a producentka, a tak bylo jen otázkou času, kdy naši populární zpěvačku a herečku obsadí do svého filmu, konkrétně do romantické komedie The Perfect Kiss.

Vondráčková Adamcovou pozvala i na slavnostní vyhlášení ankety Český slavík, kde se někdejší četařka Babinčáková s radostí objevila a mohla Lucce pogratulovat k bronzovému slavíkovi. Jak dnes vypadá, si prohlédněte v galerii. ■