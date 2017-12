Tohle blonďaté duo ovládlo červený koberec. Slavné herečky dělí 9 let a 25 centimetrů

Reese Witherspoon a Nicole Kidman na předávání Gotham Independent Film Awards Profimedia.cz

Vedle sebe působily trochu jako matka s dcerou. Zatímco Reese je maličká, měří jen 155 centimetrů, a ve věčně rozesmátém obličeji velmi svěží, Nicole je stoosmdesáticentimetrová ‚ledová královna‘, jak se o ní leckdy píše.

Na Gotham Independent Film Awards si Nicole přišla pro jednu z cen. Spolu s hercem Dustinem Hoffmanem, režisérkou Sofií Coppolou, producentem Jasonem Blumem, kameramanem Edwardem Lachmanem a politikem Alem Gorem získala ocenění za zásluhy. A předala jí ji právě Witherspoon.

Dalšími oceněnými byli například James Franco (nejlepší herec, role Tommyho Wiseaua ve filmu Disaster Artist) či Saoirse Ronan (nejlepší herečka, role Christine McPherson ve filmu Lady Bird). Cenu pro nejlepší film získal Call Me by Your Name režiséra Lucy Guadagnina. ■