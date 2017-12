Tohle že je padesátnice? Slavná herečka se pochlubila bezchybnou sexy figurou v plavkách

Elizabeth Hurley Foto: Super.cz/Profimedia.cz

A protože se i po padesátce pyšní výstavní figurou, plavecké úbory z vlastní dílny sama na sobě i propaguje.

Nutno podotknout, že má míry srovnatelné s o generaci mladšími modelkami, a tak není divu, že si vystačí sama.

Naposledy se dokonalou postavičkou v plavkách pochlubila na sociální síti, kde zveřejnila hned dvě sexy fotky v plavkách - jednodílných i dvoudílných.

Elizabeth to neskutečně seklo a snad nikdo by nehádal, že patří mezi padesátnice. Hvězda komedie Smlouva s ďáblem, která 13 let tvořila pár s Hughem Grantem, zkrátka vypadá pořád skvěle a o prodejnost svých plavek se rozhodně nemusí bát. ■