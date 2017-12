Tuhle šílenost jen tak nevydýcháte: Pavel Liška jako ukecaný zajíc a zlý bankéř z reklamy v roli medvěda!

Pavel Liška, Pavel Šimčík a Tomáš Jeřábek Foto: Stream.cz/Krmelec u Muflona

Pavel Liška se zaječíma ušima usrkávající pivo a vyprávějící šíleně „liškovské“ historky s opileckými kamarády, který navíc zážitky z ilegální zvířecí hospůdky donáší bulvárnímu deníku Les, to je představa, která by leckoho mohla budit ze sna! A přesto se objevil kdosi, kdo to sepsal na papír, sehnal herce (kromě Lišky třeba i zlého bankéře z reklamy Tomáše Jeřábka) a udělal z toho seriál!