Tři měsíce po porodu vypadá fantasticky! Andrea Kerestešová konečně cítí, že je opravdovou ženou

Slavík - Růžičková Super.cz

Zatím si užívá malého a do práce se nehrne. "Jsem na rodičovské a ještě budu. Začíná se mi to čím dál víc líbit, odbíhám maximálně na dvě tři hodinky, ale víc to psychicky sama nezvládám," vysvětluje. "Měla bych se vrátit do seriálu, mám to otevřené. Až to tak budeme cítit obě strany, tak se vrátím," upřesnila.

Zpět má štíhlou postavu, sama to ale tak optimisticky nevidí. "V pořádku to ještě úplně není, ale zas tak moc to neřeším. Tělo k sobě přichází postupně, ale je neuvěřitelné, co dokáže. Díky porodu jsem získala skutečné ženské sebevědomí. Ne to hrané. Já ho nikdy neměla, je to v hlavě, měla jsem to naučené, protože v šoubyznysu to člověk musí mít. Ale teď jsem konečně uvěřila sama v sebe," dodala. ■