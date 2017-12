Partyšová po rozchodu s manželem: Snubní prsten nesundala a rozvod se neplánuje!

Gábina Partyšová Super.cz

"Necítím se single, mám muže ve svém srdci, je tu se mnou. Myslím svého muže. Nevím, kdy nastane odchod ze srdce. Je možné, že také ne. Zkus se zeptat mého srdce. Se mnou žije, komunikuje, já hlas srdce poslouchám," řekla Super.cz Patyšová.

"Jsem spokojená, skoro čtyřicetiletá žena. Slyšela jsem, že kolem čtyřicítky jsou ženy už velký holky, dívají se na věci s nadhledem. Je to pecka. Cítím se nejlíp ve svém životě, byť jsem rozejitá. Ale v souznění a velké lásce. Vypadá to, že jsem trošku popila na párty, ale není to tak," upřesnila Gábina.

Nabízí se otázka, že když se tak milují, proč se tedy rozcházejí. "S člověkem, kterého miluješ, nemusíš sdílet lože, nemusíš ho vlastnit a můžeš ho milovat a můžeš se s ním stýkat," snaží se vysvětlit Partyšová. "Nesdílíme jednu domácnost, dali jsme si volnost," dodala.

Rozvod zatím není v plánu. "Rozvod není v roce 2017 na pořadu dne," uzavřela. ■