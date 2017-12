Duchovní rádce Lucie Bílé Zbigniew Czendlik: Andělé mi zachránili život!

Zbigniew Czendlik Super.cz

Na toto téma jsme se dostali díky humorné nové knížce Markéty Zahradníkové Kryštofovy nebetyčné maléry o malém učedníkovi na anděla strážného. Czendlik se stal spolu s Lucií Vondráčkovou jejím kmotrem.

„Na anděly věřím. Mám k nim vztah a mám je rád. Věřím, že jednoho takového strážného Kryštůfka mám a chrání mě. Pro mě andělé opravdu existují. Třeba lidé jsou andělé s jedním křídlem. Takových lidských andělů mám kolem sebe strašně moc. Podrží mě, poklepou mě po zádech a řeknou mi, že jsem dobrej, nebo mě pozvednou, když už nemám sílu a jsem ze všeho unavený,“ řekl Super.cz Czendlik.

Nejvíc práce prý měli při jeho nebezpečné autonehodě.

„Jel jsem na nějakou akci. Šlo o vedlejší silnici, nikde žádný provoz. Po mé pravé straně běhali koníci. A já se tak zakoukal a kochal se krajinou, že jsem sjel ke krajnici. Lekl jsem se, strhl jsem volant a skončil jsem na střeše v příkopu. Bylo to velmi nepříjemné, ale děkoval jsem svým andělům strážným, že mě zachránili,“ prozradil kněz, který má s autorkou velmi příjemnou zkušenost.

„Známe se přes jejího bratra Marcela Zmožka. Když přijela, hned se ptala, jestli bychom spolu napsali knížku. Dva roky mě pak zpovídala, na což jsem nebyl zvyklý. Spíš lidi zpovídám já sám. Navíc to byla ženská! Velmi jsme se ale sblížili, byly to krásné chvíle. Přestože předtím nic většího do té doby neměla, umí krásně psát. Moc se to povedlo, vyšla knížka Postel, hospoda, kostel, takže jí děkuji, že se se mnou do té práce dala,“ dodal Czendlik. ■