S tímto poprsím prý běhání bolí: Obdařená česká herečka vysvětlila, proč se vyhýbá sportu

Jde o herečku a moderátorku Miluši Bittnerovou (40), která patří k těm nejvyvinutějším umělkyním u nás. A na tohle zvláštní téma jsme vlastně zabrousili omylem, když jsme se jí ptali na to, jestli heslo charitativní akce Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou (49), což je akce, na níž jsme se potkali, naplňuje i ve svém soukromí.

„Já se hejbu u Hanky Kynychové každý rok, jsem tu už moderátorský inventář. Jinak se teď momentálně moc nehýbu, piju multivitaminy a dali mi prášek cizího původu. Dostala jsem chřipku, a tak s tím bojuju,“ řekla Super.cz Miluška na začátku. A pak už to přišlo.

„Občas mám záchvaty, že chodím do posilovny nebo na jógu. Ale nejradši mám dlouhé procházky. Ujdu si patnáct, dvacet kilometrů. Moc třeba neběhám, není to moc možné. Je to taková moje výmluva, ale je pravda, že se s mými ňadry neběhá nejlíp. Trošinku je to bolestivý. Ale modřiny v tváři jsem zatím neměla, když jsem to zkoušela,“ směje se Bittnerová.

Tak snad na to nezapomene a přece jen nedojde při příštím pokusu k úrazu v obličeji! ■