Zralé dýně i něžná poupátka: Které dámy to na vyhlašování nejpopulárnější ankety přehnaly s dekoltem?

Některé ze slavičích dekoltů...

Mladé dívky a majitelky něžnějšího poprsí si samozřejmě mohou dovolit více odhalené výstřihy, průsvitné látky a absenci podprsenky. Důkazem byly například Jitka Boho (26), Michaela Gemrotová (31) anebo Lucie Vondráčková (37).

S větším poprsím už je to trochu na hraně. Tak tak se dmoucí přednosti vešly do dekoltu Ewy Farne, i snoubenka Josefa Vágnera Marlene to už malinko přehnala. Uměřené dekolty vzhledem ke svým postavám zvolily moderátorky Eva Perkausová (23), Lucie Borhyová (39) a Inna Puhajková (31).

A opravdu za hranou byl model manželky Karla Vágnera Katiny, která by své zralé poprsí neměla vystavovat v tomto typů šatů, i když róba od Blanky Matragi (64) určitě stála majlant. A tristní byla též přítelkyně Martina Pouvy Petra Friedlová, jejíž outfit se opravdu nehodil. ■