Podprsenku nechala doma, ale neměla si brát ani kalhotky: Rafinovaný model Inny Puhajkové byl opravdu dost sexy

Inna Puhajková Super.cz

"Tyhle šaty mě zaujaly už na fotkách, jela jsem si je vyzkoušet a zjistila, že i naživo jsou tak krásné, a tak je mám na sobě," usmívala se. "Líbil se mi styl, jednoduchost, ale zároveň i rafinovanost, což je mi blízké. Nemám ráda okázalé věci, ani nějak zdobené, takže se mi trefila do vkusu," mínila.

Model měl nejen úžasný dekolt, ale i zajímavé zdobení vzadu, kde by správně neměla mít ani kalhotky. "Až tak dolů to úplně nesahá, takže spodní prádlo mám, tedy spodní část, vrchní ne, protože je tam šněrovačka, tak jsem podprsenku musela nechat doma. Takže naostro nejsem, ale myslím, že by to šlo," dodala Inna. ■