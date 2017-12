Zanevřela na dekolty? Markéta Konvičková chodí oblečená jako jeptiška

Markéta Konvičková Super.cz

Na výstřihy, v nichž jsme ji tak rádi vídali, ovšem v poslední době zanevřela. Model byl u krku uzavřený, Markéta předvedla jen své dlouhé nohy v kozačkách. Stalo se něco? Anebo žárlí její přítel?

"Outfity mám dva, ten druhý už nějaký výstřih má. Nechci pořád předvádět svá prsa. Myslím, že je dobré to střídat. Dala jsem na názor Jiřího Kalfaře, který mě každoročně obléká. Myslím, že je tady dost lidí, kteří dekolt mají a zachrání to," mínila zpěvačka.

O tom, zda a kdy by mohla jednou stanout na stupních vítězů, Markéta nepřemýšlí. "Netroufám si to říct, jsou to všechno v podstatě stálice. Budu muset ještě hodně pracovat, abych se tam jednou mohla dostat. Ale co není, může být, a věřím, že se to třeba jednou povede," svěřila Markéta, kterou těšilo, že svým zpěvem alespoň doprovodila pietní vzpomínky na muzikanty, kteří nás v tomto roce opustili. ■