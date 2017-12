Česká kráska na Miss Universe neuspěla: Některé soutěžící šly přes mrtvoly

Česká Miss se nedostala do finále. Profimedia.cz

Korunku pro Miss Universe 2017 si na hlavu nasadila soutěžící z Jižní Afriky Demi-Leigh Nel-Peters, na druhém místě skončila dívka z Jamajky Davina Bennett, třetí místo patří soutěžící z Kolumbie Lauře Gonzalez.

„Udělala jsem maximum pro to, abych Českou republiku reprezentovala co nejlépe. Moc jsem si to tu užila, byl to nádherný čas a jsem vděčná, že jsem to díky vítězství v České Miss mohla zažít. S blížícím se finále samozřejmě přicházela nostalgie, že to vlastně všechno brzy skončí,” rekapituluje Česká Miss 2017. „Měly jsme skvělou, profesionální, ale zároveň přísnou choreografku a tréninky a přípravy na finále byly poměrně náročné. Byl to neskutečný dril, dívej se na kameru, na porotu, špatně, znovu… byla to dřina. Od rána do večera jsme nacvičovaly,” říká Míša.

Nejkrásnější Češka roku 2017 se s některými kolegyněmi velmi sblížila. „S holkami to však bylo super a už nyní plánujeme, kdy se znovu potkáme. Pozvala jsem holky do České republiky na Silvestra, tak jsem zvědavá, kolik jich přijede, protože jich mnoho řeklo, že by to bylo perfektní a přijedou rády. Moc ráda se se všemi znovu uvidím, i když si nejsem jistá, kolik se jich vlastně k nám domů vejde,” směje se.

Mezi účastnicemi se našly tvrdé ’loktařky’. „Bylo tu mnoho nádherných holek, většina byla pohodových a přátelských, ale byly tu samozřejmě některé, které chtěly nesmírně uspět a šly si za tím přes mrtvoly. Hlavně Kolumbie, Island a Jižní Afrika, pro které je to životní sen a skoro s nikým se nebavily. Přála jsem to nejvíc soutěžící z Austrálie a Německa, byly skvělé,” říká Michaela Habáňová. ■