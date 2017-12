Ještě ji čeká ozařování, ale už plánuje koncerty: Anna K se k bitvě s rakovinou staví s černým humorem

Anna K Super.cz

Má opravdu věrné fanoušky, tudíž se zpěvačka Anna K (52) opět dostala do první šestice v Českém slavíkovi. Potěšilo ji to, a i když už podruhé bojuje s rakovinou, návštěvu slavnostního předávání si nenechala ujít.

"Už jsem v šestce hodně dlouho, akorát se nikdy nedostanu na tu bednu, což mě zase tak hrozně netrápí. Nikdo se vlastně nedozví, jestli jsem čtvrtá, pátá, nebo šestá. Chodím sem, abych poděkovala lidem, kteří pro mne hlasují, vezmou do ruky ten telefon a stojím jim za to, že vůbec někam pošlou esemesku. A stojí mě to značné úsilí, abych tady nějak reprezentovala. Tentokrát mi pomohla kamarádka Ivana Mentlová s modelem a Petra Měchurová s vlasy, abych se o sebe nemusela starat sama," řekla nám zpěvačka.

Loni si Anna K vzala šaty, letos opět zvolila kalhoty, i když po StarDance slibovala, že už začne šaty pravidelněji nosit. "Ale mám boty na jehlách a v šatech jsem byla loni, tak už mi to přišlo takové fádní, v šatech je tady každý," smála se.

Zpěvačka už pro své fanoušky připravuje i velké koncerty. "Když jsem ještě ležela v krumlovské nemocnici, tak za mnou přijela parta, moje kapela, můj tour manažer a další kamarádi. A já už tam, druhý den po operaci, vymyslela, že budeme na jaře hrát, abych měla nějaký smysl a cíl, pevný záchytný bod. A vymysleli jsme tři termíny v Praze, Brně a Ostravě. Strašně se na to těším a veškerou svoji energii upínám tímhle směrem. Moc mi to pomáhá na té mojí lehce trnité cestě," plánuje.

"Mám za sebou asi dvě třetiny léčby, ještě mě čeká trochu náročnější období, asi měsíc a půl takového bonusu, já totiž musím všechno all inclusive. Ale už to znám, už to mám za sebou, takže to zase zvládnu. A pak už se budu věnovat jenom přípravám koncertů, které se jmenují Moje světlo," řekla nám. "Ještě mě čeká ozařování, nemůžu lítat na Bali jako někdo, tak říkám, že místo toho půjdu na solárko do vinohradské nemocnice a budu taky opálená," uzavřela s černým humorem. ■