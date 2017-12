Když ne kabát, aspoň sako si vzít mohl: Pepa Vojtek s manželkou spolu na Slavících vůbec, ale vůbec neladili

Pepa Vojtek s manželkou Jovankou Michaela Feuereislová

Každý sám za sebe. Tak takhle by páry na slavnostní akce chodit opravdu neměly. Zářným příkladem byl na vyhlášení cen Český slavík zpěvák Josef Vojtek (52) s manželkou Jovankou. On vypadal, jako by zrovna dorazil z koncertu, zatímco ona zvolila black tie.

Pepu před vyhlašováním cen čekal před Hudebním divadlem Karlín fanklub, který dorazil až z Teplic, a zpěvák oddaným fanouškům také na pódiu, když byli Kabáti opět vyhlášeni jako nejpopulárnější kapela, poděkoval. Jim outfit v podobě kožené bundy a džínů pochopitelně konvenoval. Takového svého Pepu chtějí mít.

V pohodě vypadal, i když se na pódiu objevil s celou kapelou, to už měl bunud sundanou a přes košili měl oblečenou oblekovou vestičku. Ovšem při focení s manželkou to byla jiná. Jovanka si dala na modelu záležet, dlouho róbu vybírala u návrhářky Aleny Wilson a vypadala jako mořská panna. Figuru má po dvou dětech báječnou. To, že by mořskou pannu sbalil motorkář, by se asi mohlo stát v americkém dojáku. Ale na slavnostní večer se tato kombinace rozhodně nehodila. ■