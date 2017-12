Lucie Vondráčková předvedla vnady v šatech s pořádně hlubokým výstřihem! Byla zatraceně sexy

Lucie Vondráčková Super.cz

Zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková (37) si ani letos nenechala ujít udílení cen Český slavík a na pár dní přiletěla z Kanady, kde s rodinou žije, do Česka. Stihla kamarádce pokřtít knížku, Slavíky, kde získala bronz, čeká ji natáčení nové písničky a videoklipu. Hned poté už letí do Montrealu.

Loni ještě kojila, a tak měla děti s sebou. Letos přiletěla sama. "Slavíky zdolávám bez dětí, časový posun by pro ně nebyl moc fajn, nechávám je v jejich prostředí," vysvětlila Super.cz Lucie. O syny se prý vzorně stará její manžel Tomáš Plekanec.

Na Slavících zářila hned ve dvou modelech. Oba byly od sourozeneckého dua Poner. "Jsou jako ulitý, je mi v nich, jako bych byla v pyžamu. Dort si nedám, dala jsem si jablko, ale je mi v nich dobře," řekla Super.cz s úsměvem Lucie.

Pochvaluje si, že už má zpět zase své menší vnady. Během kojení si obří dekolt moc neužívala. "Už se do všeho vejdu. Ještě loni šlo něco, pak teprve já. Jsem ráda, že jsem zase zpátky u sebe. Já jsem trpěla. Vždycky jsem chtěla mít větší prsa, ale teď už bych si to nepřála. Je to záhul," dodala. ■