Ewa Farna ukázala neuvěřitelně bujný dekolt! A poprvé promluvila o těhotenství

Ewa Farna Super.cz

"Dnes jsem nečekala, že to přijde a budu výš, než jsem kdykoli byla. To mě dojalo. Počítala jsem s třetím místem a níž, tohle jsem vůbec nečekala. Dojalo mě to hrozně," vysvětlila potoky slz zpěvačka.

"Je pro mě úspěch obhájit třetí, po dvanácti letech, co zpívám, jsem výš nekoukala. Zase budu brečet. Celej můj tým maká fakt hodně v Čechách i v Polsku a jsem ráda, že to někdo vidí a ocenil," vysvětlila.

Na slavíky přišla opět v extravagantní róbě polských tvůrců a dala pořádně pohlédnout do svého dekoltu. Ewa se poprvé objevila na velké akci coby novomanželka. Doprovodil ji její muž Martin Chobot.

"Svědčí mi to evidentně, ne? Zpívám romantický písničky, brečím, tahám děti na pódium," prozradila o manželství Ewa. Spekulace, že by čekala miminko, ale vyvrátila. "Chtěla jsem se vdávat, nemusela jsem," dodala. ■