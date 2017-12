Nejdřív druhé dítě a až potom svatba: Monika Absolonová už na ni partnerovi koupila smoking

Monika Absolonová Super.cz

"Je to můj první smoking, dříve bych ho ani nevyužil. Ale myslím, že ho moc neunosím," neskrýval Tomáš, že právě tenhle kus oděvu jeho vytouženým dárkem nebyl. "Ale mně se v něm moc líbí a má ho kvůli mně," byla nadšená Monika.

A jak to tedy bude se svatbou, kde by mohl smoking využít? Tomáš Moniku požádal o ruku už před časem? "Tadeášovi teď byly dva, chtěli bychom ještě jedno dítě, takže úplně aktuální to není," míní Tomáš. "Zrovna dneska, když jsem mu říkala, že mu to hrozně sluší a on na to: A ty mě nechceš.. Ale jo, ale až někdy, odpověděla jsem mu," potvrdila Monika.

"Smoking máme, ten nezestárne. Pokud neztloustne, bude ho mít až do smrti. A je jasné, že moje svatební šaty budou od Táni, a nebála bych se, že by to nestihla, až na to přijde. Umí být velmi rychlá, když má důvod," uzavřela Absolonová. ■