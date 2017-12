Jitka Schneiderová vytočená do běla: Ondřej Sokol ji drsně urazil v přímém přenosu, prý byla opilá

Jitka Schneiderová schytala urážky od Ondřeje Sokola. Michaela Feuereislová

Jak se říká, pro dobrotu na žebrotu. Tak to aspoň musela cítit herečka Jitka Schneiderová (44), která byla jednou z předávajících cen na slavnostním večeru Českých slavíků. Herečka do Hudebního divadla v Karlíně přispěchala v průběhu večera, neboť ještě předtím předávala ceny paraplegikům.

Takové přivítání od moderátora Ondřeje Sokola (46), který byl i autorem scénáře, si ovšem určitě nepředstavovala. Vtipkoval, že přišla opilá. "I ožralá je krásná," rádoby ji chválil a navíc měl poznámky, aby dokázala správně přečíst, kdo získal bronzového slavíka mezi zpěváky. A to ještě musela vyhlásit Tomáše Ortela, který rozhodně není její krevní skupina.

Když jsme Jitku potkali po konci přímého přenosu, byla dost znechucená. "Vůbec nechápu, proč to řekl. Domluvené to rozhodně nebylo," svěřila Super.cz vytočená do běla. Pod vlivem alkoholu v žádném případě nebyla, artikulovala bez problémů a v róbě její oblíbené značky Dior jí to moc slušelo. ■