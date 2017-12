Hvězda Tváře Jitka Boho přišla ve Slavíku o lepší umístění: Ve výsledcích figuruje dvakrát!

Jitka Boho Michaela Feuereislová

Ve výsledcích figurují hned dvě jména, a to Jitka Boho a Jitka Válková. Boho patří sedmdesátá příčka, Válková dopadla o šest míst hůř.

Je však jasné, že jde o jednu osobu a organizátoři tak Jitku připravili o hlasy a výrazně lepší umístění. Po sečtení hlasů obou jmen by Jitce patřilo 47. místo, a to je jednoznačně nejlepší prozatímní umístění bývalé modelky, která zabodovala v poslední Tváři tak, že už je i respektovanou zpěvačkou.

Co na to sama Jitka? "Psala mi to maminka ráno, že jsem přišla o lepší umístění. Je to docela zajímavý, vůbec jsem to nevěděla. Bylo by to asi fajn umístění. Možná mě to i trošku mrzí a doufám, že příští rok zafunguji jen jako Jitka Boho. Na jaře budu vydávat cédéčko. Bude se čím chlubit, prezentovat, pak to budu třeba řešit a dívat se na to víc," řekla Super.cz Boho. ■