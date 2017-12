Je snad Monika Absolonová opět v požehnaném stavu? Tomáš Horna při pózování láskyplně hladil její bříško

Monika Absolonová s Tomášem Hornou působili harmonicky... Michaela Feuereislová

Důkazem toho je i letošní nominace. Divácké hlasy ji totiž letos opět vyšvihly mezi šestici nejoblíbenějších pěnic, z níž oproti minulým letům odpadly například Marta Jandová či Aneta Langerová.

Monika si dnešní večer užije se vším všudy. O hlídání syna Tadeáše se totiž stará babička. Ze své osobní radosti se zpěvačka vyznala už odpoledne na své sociální síti. „Ráda bych vám všem poděkovala za hlasy. Díky vám jsem opět v první šestce na Slavíkovi. Moc si vážím vaší podpory a toho, že jsem díky vám už čtrnáct let v první osmičce. To je neuvěřitelný. Je to, jako bych vyhrála,“ napsala diva.

Monika se na Slavíka dostavila v černé róbě od Táni Kovaříkové s vyžehlenými vlasy a širokým úsměvem. Její partner Tomáš se snad poprvé blýsknul ve smokingu a láskyplně Monice hladil bříško. Čekají snad druhé vytoužené dítě? ■