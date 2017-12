Jana Švandová si vyzkoušela náhrdelník po slavné jmenovkyni za 30 miliónů korun: Sluší jí víc než Jane Fonda?

Jana Švandová Michaela Feuereislová

"Já to vnímám tak, že jsme každá úplně jiná. Je to pro mě herecká ikona a velká osobnost. Docela mě ale potěší, když mi říkají, že jsem česká Jane Fonda. Víte, když jsem byla malá, tak mě srovnávali s Brigitte Bardot, které jsem byla podobná, takže je vlastně zajímavé, že jsem se od Brigitte dostala k Fondové. A protože se říká, že krásné šperky patří ke krásným ženám, potěšilo mě, že i já jsem v Česku za ženu, která by takové šperky měla nosit," míní Švandová.

A co ona a drahé šperky? "Musím říci, že od mlada mám šperky ráda, jako mladá jsem neměla prostředky, ale pak, když jsem po tetičce zdědila první šperk, byla jsem pyšná a pořídila jsem si domácí trezor. Vždy jsem měla více ráda starožitné šperky, ale jsem příjemně překvapená, co jsou moderní šperkaři schopni vyrobit," svěřila.

Svůj recept na to, aby dobře vypadala, už nám několikrát svěřila. "Ráda spím a ráda piju dobré víno, čím starší víno, tím lepší, a to ke mně pasuje. Víte, mě moc těší, že jsou konečně obdivovány i starší ženy. Každá žena v jakémkoli věku je krásná. Příroda to zařídila, že nám s věkem krásy ubývá, a tak pro její udržení musíme něco dělat. Když žena kráse pomůže, tak si prodlouží i své stáří a je na ni hezký pohled, prostě to nesmíme vzdát nebo se na sebe vykašlat.

Moje teta, a byla to krásná dáma, kdysi přišla o zrak a vždy říkala, že žena od 40 donekonečna je middle age, tedy ve středním věku, a middle age je nekrásnější věk," smála se herečka.

"Jane Fonda je mezinárodní hvězda, ale třeba naše Soňa Červená, to je nádherná dáma, které je již přes 90 let a vypadá nádherně. Je potřeba být pozitivní. I když jsou situace, kdy to nejde úplně snadno, nesmíme podléhat depresi, musíme se stářím bojovat. Žena by měla chodit na masáže, kosmetiku, cvičit nebo běhat. Když je člověk starší, má sklony k pohodlnosti a lenosti, ale nesmíme se vzdát. Každý měsíc máme takový babinec s kamarádkami a poctou je, když vás pochválí kamarádka," domnívá se Švandová.

"Také nutno dodat, že já od mládí používala kvalitní krémy. Když jsem váhala, zda si koupit krémík, nebo svetřík, vzpomněla jsem si na tetu a koupila krémík s tím, že ve stáří se to zúčtuje. Ráda a dobře jím, miluju sladké, Panna cottu, Crème brûlée, dezerty s pudinkem, málo těsta a pak to vínečko," uzavřela. ■