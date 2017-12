Po 12 letech natočil nový klip: Bohuš Matuš opět rozezněl svůj nádherný hlas nejen v Plesu upírů

Bohuš Matuš: Náš hlas je v souznění

"Písničku mi napsal Jarek Šimek (43), kterého jsem poznal už kdysi dávno na soutěži talentů v Berouně. To jsem ještě pracoval jako kominík, a on už byl slavný. Tenkrát jsem na něj dost žárlil, protože fanynky po něm doslova šílely," svěřil nám Bohuš.

"Pár lidí mi během let říkalo, že píše krásné písničky, ale já o tom nechtěl ani slyšet. A pak mi napsal tuhle písničku, která se dostala do Českého rozhlasu do hitparády Česká dvanáctka a také do rádia Signál," sypal si trochu popel na hlavu, že čekal tak dlouho.

Možná se nakonec oba dávní konkurenti začnou přátelit a Bohuš bude s Jarkem chodit i do posilovny, aby si vymakal postavu na další muzikál Fantom opery, který se opět vrací na scénu. Matuš totiž hodlá zkusit štěstí na doplňovacím konkurzu, který proběhne začátkem týdne v divadle GoJa Music Hall. ■