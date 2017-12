Bříško zmizelo a přednosti přibyly. Za ženské tvary vděčí Burešová hlavně kojení

Evě mateřství svědčí. Super.cz

„Zhubla jsem proto, že je mi čtyřiadvacet let. Čím je člověk mladší, tím to jde snáz,” říká Eva, která se během požehnaného stavu v jídle nijak neomezovala: „Naopak jsem se přecpávala a užívala jsem si toho, že mi potom nebylo špatně. Teď to stále držím a jím, co vidím.”

Za jediný znak poporodního stavu se dají považovat hereččiny výrazné přednosti, neboť kojí. „Stále kojím a doufám, že budu kojit co nejdéle. Je to nejjednodušší a nejlevnější,” říká Burešová, která ale zároveň není propagátorkou kojení do vysokého věku dítěte. „Doufám, že to nebude trvat do osmi let jeho věku. Pokud za mnou bude jezdit na čtyřkolce a bude si chtít cucnout, tak mi to vyhovovat nebude,” směje se Eva Burešová. ■