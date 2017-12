Modelka z nahé reklamy na sluneční brýle se opět svlékla

Eliza Cummings Profimedia.cz

Jednou z nejdráždivějších módních kampaní posledních let byla ta na sluneční brýle značky House of Holland z roku 2014. Modelka Eliza Cumming (26), která ji fotila, byla - až na ony brýle - zcela nahá.

Ani tentokrát se to s oblékáním nepřehánělo, vždy si ji ke spolupráci přizvala značka spodního prádla Agent Provocateur. Ta využila toho, že Eliza nemá před objektivem zábrany, a oblékla ji do kolekce Intergalactic Holiday 2017, která zahrnuje nejen krajkové komplety s podvazkovými pásy, ale i dráždivější kousky, spíš kousíčky, jak se můžete podívat pod článkem.

„Udělám vše, co se po mně žádá. Beru to jako umění a většině lidí se moje tělo líbí, protože mám prsa i zadek, a to mnoho modelek nemá,“ říká dnes, plná sebevědomí.

Když ji ale jako teenagerku oslovili pracovníci modelingových agentur, odmítala. Spolužáci ji šikanovali a vsugerovali jí, že není pro modeling dost atraktivní. Matka ji nakonec přesvědčila, ať se se zástupci agentury setká. Dala si poradit a události nabraly rychlý spád - první prací Elizy bylo focení pro Vogue. ■