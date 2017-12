Roztomilost sama: Barbie z Primy Sandra Parmová se pochlubila rozkošnou fotkou malé dcerky

Sandra Parmová s dcerou Emily Foto: archiv Sandry Parmové

Ve třech měsících hvězdou v ateliéru! Moderátorka Odpoledních zpráv na mateřské dovolené Sandra Parmová si s malou Emily odskočila na chvíli do pražského ateliéru.

Vznikl nádherný snímek, kde je vidět, že si roztomilá Emily všechno moc užívala. „Bylo to první focení, kdy musela Emilka pózovat. Naštěstí jsme to zvládly během deseti minut a obě nás to moc bavilo,“ smála se Sandra.

Společně s Emily a snoubencem Pavlem oslaví primácká moderátorka první společné Vánoce. „Emilka je pro mě letos nejkrásnější vánoční dárek. Na první Vánoce s ní se těšíme moc, už jenom proto, že začíná být hodně vnímavá a líbí se jí všelijaká světýlka, takže myslím, že z vánočního stromečku nespustí oči,“ prozradila Sandra s tím, že nebude chybět ani desetiletá Nella, kterou má její muž z přechozího vztahu.

Pochlubila se, že už má některé dárky nakoupené: „Emily určitě dostane hračky a oblečení a nějaké překvapení, a víc k dárkům neprozradím.“ ■