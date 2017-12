Je rád, že neskončil ve vazbě: Martin Kocián z Luneticu promluvil o odsouzení za zmlácení přítelkyně

Martin Kocián Foto: David Zápal, Super.cz

„S bývalou přítelkyní jsme spolu byli pět let, z toho dva jsme doma měli Itálii. I třikrát denně jsme se rozhádali na život a na smrt a zase se usmiřovali. Bohužel nakonec to dopadlo špatně, poprali jsme se a zpětně lituju toho, že jsem se jako chlap nezachoval dobře a neustál to,“ řekl Super.cz Martin Kocián s tím, že bez jisté shovívavosti strážců zákona by asi skončil ve vazbě.

„Hodně v tom samozřejmě hrály roli drogy. Jsem rád, že už je neberu,“ sype si popel na hlavu Kocián.

„Dostal jsem na měsíc zákaz vrátit se domů a na dva měsíce mi zakázali i Prahu 8,“ prozradil nám při rozhovoru.

S expřítelkyní, která prý dělá bojové sporty, se dostal do tak extrémního křížku, že může být nakonec rád, že nedostal trest natvrdo. Jeho bývalá slečna měla zlomený nos, dvě žebra a monokl pod okem.

„Nakonec to pro mě dopadlo dobře. Tři roky nesmím spáchat žádný trestný čin, jinak jdu na rok do vězení. Soud mi chtěl také na 36 měsíců zakázat pobyt v Praze. Mám tu ale dceru i práci, takže jsem u soudu hlavně bojoval o to, aby mi pobyt v Praze povolili. A byl jsem moc rád, že to paní soudkyně pochopila a byla tak laskavá, že mi vyhověla,“ říká pokorně Kocián s tím, že také nesmí svou bývalku kontaktovat.

„Byl by to jasný vazební důvod. Nemám to ale samozřejmě v úmyslu. Nebudu porušovat zákon,“ dodal Martin, který se po eskapádách s drogami a gamblerstvím snaží znovu postavit na nohy.

Už dřív ho vyšetřovali kvůli zlomené ruce jeho ex. Tehdy ale úřady rozhodly, že se ničeho nedopustil. Dvojice se k sobě ale později zase vrátila a byla spolu až do osudného březnového dne. ■