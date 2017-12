Jágrova holka utekla před kanadskou zimou: Takhle se nakrucovala v plavkách na milované Floridě

Veronika Kopřivová miluje léto. A proto se ráda vrací na Floridu. Foto: Super.cz/instagram V. Kopřivové

Proč by tak blonďatá kráska měla tvrdnout zbytečně v chladné Kanadě? Sem tam si Veronika dopřeje návštěvu milované Floridy, kde s Jágrem žila v době, kdy hrál za Floridu Panthers.

Veronika samozřejmě pravidelně navštěvuje místní pláže, opaluje se a na sociální síti zveřejňuje fotky v plavkách.

A to už jsme se báli, že blonďatá Jágrova holka bude sdílet jen fotky v kožichu a péřovkách. To by na ni ovšem určitě nebyl takový krásný pohled jako když se svlékne do plavek a vystaví na odiv postavičku, kterou naše hokejová legenda naprosto zbožňuje. ■