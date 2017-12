Budete zírat! Tomáš Řepka prozradil největší intimnost ze vztahu s Kateřinou Kristelovou

Tomáš Řepka je zamilovaný až po uši. A nejen do Kateřiny Kristelové! Foto: Instagram Tomáše Řepky

Mluví o sobě neustále v superlativech, a když to jde a práce dovolí, neudělají bez sebe ani krok. Tomáš Řepka (43) a Kateřina Kristelová (38) k sobě ale mají možná ještě blíž, než si mnozí myslí. Bývalý fotbalista to nyní prozradil ve své chystané knize Děkuju a jde o intimnost, která všechny asi u těchto dvou překvapí!

„Moje křtěné jméno je po dědovi František. Když mám možnost, tak do kostela jdu. Kačka je taky věřící, takže kamkoli přijdeme, v Česku nebo v zahraničí, tam spolu jdeme do kostela. To je pro mě zásadní změna – mít ve vztahu společnou i víru. Kdo to tak má, ten mi rozumí, je to prostě o jeden, velmi důležitý rozměr navíc, spojení na duchovní úrovni, ve kterém je taková zvláštní intimita,“ svěřuje se ve své v pořadí již třetí knize Řepka, který ji vypustí do světa na křtu příští týden.

Víra ale není v jeho případě žádná módní záležitost. „Byl jsem odmalička vychovávaný ve víře. Chodil jsem do kostela, ve škole na náboženství a babička s dědou mě k víře starostlivě vedli. Děda byl zapřisáhlý antikomunista, kterému vzali zemědělství a ještě ho jako křesťana celý život pronásledovali. Naučil mě ty nezákladnější pravidla věřícího člověka. Před jídlem jsme se vždycky pomodlili, líbilo se mi, jak to rodinu zcelovalo,“ píše Tomáš František, který v knize, jež je asi nejotevřenější ohledně jeho soukromí ze všech dosavadních, zmiňuje i to, že mu víra pomáhala v nejhorších chvílích života.

Bez odříkání Otčenáše a nošení růžence a kříže by tehdy neopustil dům. A dodnes děkuje tomu nahoře za všechno, co se mu v životě daří. ■