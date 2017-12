Živý Ken je na vrcholu blaha! Nabídli mu roli v indickém velkofilmu. Už je tam a užívá si země plnými doušky

Tohle by mu tedy šlo na jedničku. Profimedia.cz

Jeho nadšení bylo umocněno navíc faktem, že se mu tahle cesta tak trochu hodila do krámu. Slyšel totiž o účincích některých tamních detoxikačních metod a vzhledem k tomu, že pár jeho posledních měsíců připomínalo tak trochu jeden velký mejdan, rozhodl se spojit příjemné s užitečným a ozdravný proces na místě podstoupit.

„Můj výlet začal v Novém Dillí, kde jsem tři dny natáčel. Hlavním důvodem mé cesty do Indie je totiž bollywoodský film, jehož jsem se stal součástí. Jak už to tak u indických filmů bývá, jde o obrovskou výpravnou produkci s hudbou a tancem. A je do ní zapojena strašná spousta lidí. Já tam třeba hraji dánského prince. Ten je jedním z hostů na tamní královské svatbě, a ta je teprve okázalá,“ neváhal se svěřit se svými prvními dojmy pro MailOnline. No, tak snad mu to nadšení vydrží po celý jeho pobyt v této krásné a lidnaté zemi a nic ho tam nezaskočí. ■